Réouverture de l'aéroport d'Ajaccio : Trois vols d'Air Corsica arrivent à minuit

En accord avec les autorités de l’Etat, de la Collectivité de Corse, de la CCI2A et de toutes les entités partenaires, Air Corsica a le plaisir d’annoncer la reprise des vols commerciaux au départ à destination d’Ajaccio après quasiment une semaine d’interruption, à la suite des inondations qui avaient entraîné la fermeture de la piste et de nombreuses installations aéroportuaires.

Par conséquent, Air Corsica va effectuer, dès la soirée de vendredi 27 décembre, trois vols réguliers à destination d’Ajaccio, comme suit :

- Vol XK777, au départ de PARIS-ORLY 3 à 22h40, arrivée à AJACCIO 00h15

- Vol XK157, au départ de MARSEILLE à 23h20, arrivée à AJACCIO à 00h10

- Vol XK105, au départ de NICE à 23h20, arrivée à AJACCIO à 00h05



Par ailleurs, tous les vols Air Corsica prévus samedi 28 décembre au départ et à destination d’Ajaccio seront assurés normalement, aux horaires initialement programmés.

Air Corsica remercie l’ensemble de sa clientèle pour sa patience ainsi que tous les personnels qui ont contribué à gérer les conséquences de cet évènement climatique majeur."