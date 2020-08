Rentrée scolaire 2020 : les écoles bastiaises prêtes à accueillir leurs 2 650 élèves

L’autre projet-phare de cette année est le Pôle de l’Enfance à Gaudin. Le désamiantage de la zone est quasiment achevé. Il laissera, bientôt, la place aux travaux de restructuration du lieu qui dureront jusqu’au printemps 2022. Une salle polyvalente sera mise à la disposition de l'école adjacente ainsi que des associations.

Cette rencontre a aussi été l'occasion pour la municipalité de présenter son projet de restaurant scolaire "durable" pour l'école Defendini à Lupinu. Un chantier qui était demandé par les parents d'élèves et les ATSM, depuis 2014 puisque cet établissement était l'un des seuls à ne pas disposer d'un lieu pour se restaurer.En 2022, les petits bastiais auront donc à disposition un self-service d'une capacité de 180 couverts. La nourriture y sera composée d'au moins 37% de Bio et de circuit court. Un jardin potager de 400 m2 et une grainothèque, mis à disposition des associations, figurent également ce projet.L’organisation, le fonctionnement et les contenus pédagogiques de ces nouveaux espaces se feront en collaboration avec le corps enseignant et l’Education Nationale. Le but étant ici, d'éduquer les enfants au recyclage et au développement durable.