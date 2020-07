Rentrée scolaire 2020 en Corse : « l’enjeu sera sanitaire et pédagogique »

« La santé de nos élèves et de nos personnels est notre priorité absolue ». Pour Julie Benetti, rectrice de Corse, l’enjeu numéro un de la préparation de cette rentrée scolaire, c’est la sécurité sanitaire. Une rentrée qui, pour l’heure, semble pouvoir s’envisager dans des conditions quasi normales : « En l’état actuel de la situation épidémique, il est prévu que tous les élèves soient accueillis sur l’intégralité du temps scolaire et à tous les niveaux ».



Avec un protocole sanitaire toujours d’actualité, mais allégé : « Cette rentrée se fera dans le respect des gestes barrières, avec port du masque pour les adultes et enfants de plus de onze ans lorsque les règles de distanciation physique ne pourront pas être observées, dans les espaces clos et les transports scolaires par exemple ».



La rectrice l’assure, tout est mis en oeuvre au niveau national afin de garantir les meilleures conditions d’accueil possibles : « Le ministre de l’Éducation nationale a sollicité l’avis du Haut Conseil de la santé publique en vue de la préparation de la rentrée».





L'inquiétudes des parents d’élèves et de certains syndicats

Face aux inquiétudes des parents d’élèves et de certains syndicats, elle répond : « La situation sanitaire est un motif de préoccupation partagée. Nous avons à coeur d’accueillir élèves et personnels dans un niveau de sécurité optimale, c’est la raison pour laquelle les conditions d’accueil seront dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire ».





Quid d’une éventuelle reprise de l’épidémie ?

« Nous nous sommes préparés à un éventuel rebond épidémique : un plan de continuité pédagogique est d’ores-et-déjà établi et sera mis en place » annonce Julie Benetti. En clair, si la situation sanitaire venait à se dégrader, il pourrait être envisagé de réduire les capacités d’accueil des établissements ou bien encore de procéder à des fermetures ciblées et temporaires. « Dans ces situations, il faudra veiller à un enseignement à distance » précise t-elle.





Pendant la période de fermeture des établissements, les retards se sont creusés

Pour autant, si la préoccupation sanitaire est un enjeu majeur, pour la rectrice : « L’enjeu de cette rentrée n’est pas seulement sanitaire, elle revêt un enjeu pédagogique majeur ». En effet, pendant la période de fermeture des établissements scolaires, les retards se sont creusés. Aussi, pour Julie Benetti, « la priorité de cette rentrée est d’accompagner nos élèves, en identifiant les besoins propres à chacun et en y répondant de manière personnalisée ».



Pour ce faire, « nous mettrons en œuvre des évaluations et des tests de positionnement ». Pour cette année donc, en plus des évaluations nationales, qui se déroulent chaque année en CP, CM2, 6ème et seconde, en français et mathématiques, de nouveaux tests seront mis à disposition des professeurs. « Il s’agit de tests courts et ponctuels permettant de mesurer la maitrise des compétences fondamentales et d’identifier les priorités pour chaque élève du CP à la 3ème ». Une fois les besoins identifiés, il s’agira d’y répondre : « Nous allons accroître de manière très significative tous les moyens dédiés à l’accompagnement personnalisé entre septembre et décembre » annonce Julie Benetti.