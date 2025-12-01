Rénovation des ponts d’Albanu, Prunelli et Casamozza : trafic ferroviaire perturbé dès le 3 novembre

Le projet, cofinancé dans le cadre du PEI 4, représente un investissement total de 15 millions d’euros TTC pour les deux phases, incluant la maîtrise d’œuvre. Il s’agit d’un chantier d’envergure destiné à garantir la sécurité des usagers et la durabilité du réseau ferré insulaire.

Les interventions portent sur la consolidation des structures métalliques et des maçonneries, la modernisation des dispositifs de sécurité et la mise aux normes des équipements. Un système de peinture anticorrosion à trois couches sera appliqué, tandis que près de 60 tonnes d’acier seront mobilisées pour le renforcement des ouvrages.





Cette opération vise également à anticiper les besoins futurs du réseau, notamment l’augmentation des fréquences de circulation et l’évolution du tonnage à l’essieu, dans la perspective d’un développement du fret ferroviaire.



Trafic ferroviaire interrompu entre Casamozza et Ponte-Leccia d

Les travaux auront un impact temporaire sur la circulation. Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Casamozza et Ponte-Leccia du 3 novembre 2025 au 29 mars 2026. Des navettes de substitution prendront le relais durant cette période.





Sur la route territoriale 20, au niveau du pont d’Albanu, une circulation alternée est en place depuis le 15 septembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 15 juin 2026.





Dans un communiqué la Collectivité de Corse “appelle les usagers à la prudence et les remercie pour leur compréhension face à ces contraintes nécessaires à la sécurité et à la pérennité du réseau ferroviaire insulaire.”