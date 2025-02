Renforcement des zones de protection de Scandola : l'enquête publique s'achève

Il ne reste plus que quelques jours, avant le 12 février 2025 à 17 heures, pour participer à l’enquête publique et soutenir la révision du décret du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de Scandola .

Cette révision prévoit en effet le renforcement des zones de protection intégrale, avec une attention particulière sur les sites de reproduction du Balbuzard-pêcheur. Il en va de la survie de cette espèce patrimoniale emblématique de l’Île de Beauté, qui accueille près de la moitié des balbuzards méditerranéens et 20% des effectifs français.

Or la population est en déclin depuis une quinzaine d’années avec notamment une forte baisse du succès reproductif. Ainsi les 21 couples nicheurs recensés sur l’île en 2023 n’ont produit que 12 jeunes aiglons à l’envol. En cause : le dérangement généré par les activités touristiques et la pêche.



Les mesures de conservation et de sauvegarde déployées en faveur des aigles bénéficieront également aux nombreuses autres espèces (apodidae, mérous, osidonie, lithophyllum, etc.), qui composent le fragile écosystème littoral corse.



La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a décidé de sensibiliser tous ses adhérents à cette enquête publique et les a même invité à apporter, le cas échéant, leur contribution.