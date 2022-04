Rencontres "prévention jeunes" : un prix coup de cœur pour le lycée de Borgo 

Seize établissements scolaires agricoles de Corse et du continent s’étaient engagés dans la démarche. Regroupés par équipes à raison d’une équipe par établissement, 123 jeunes de 15 à 20 ans avaient ainsi planché sur un projet en lien avec une thématique de prévention. Chaque équipe était encadrée par un professeur, avec l’appui du conseiller en prévention des risques professionnels – service sécurité et santé au travail de la MSA.





Films et projets en compétition

La formule dématérialisée mise en place dans le cadre du COVID avait été partiellement conservée cette année, couplant la réalisation d’une courte vidéo – en compétition – qui retraçait les étapes de création du projet, et une présentation en direct par chaque équipe retenue en finale. Un concours dont le déroulé a dû être aménagé à la dernière minute : le mauvais temps annoncé a en effet imposé un nouvel horaire au bateau de retour des jeunes continentaux.

Trois jurys de professionnels ont ainsi visionné les seize films en compétition dans la matinée, chacun d’eux retenant un favori, sur la base de deux critères : la mise en avant des risques professionnels et la capacité de l’équipe à y apporter des solutions. Puis les trois films sélectionnés, présentés par leurs équipes respectives, ont été projetés au public : élus, professionnels, ainsi que les quelque 110 jeunes qui avaient fait le déplacement. Après délibération commune des jurys, le verdict est tombé, les lauréats étant récompensés par trois chèques de 500 – 300 et 200 euros.





En lice, les lycées de Borgo et Sartène…

La Corse présentait deux équipes au concours : celle du lycée de Borgo autour de 13 élèves, et celle du lycée de Sartène, avec 9 élèves.

L’équipe de Borgo – des jeunes de deuxième année uniquement, qui ont ainsi pu travailler deux ans sur leur projet – avait choisi de créer un jeu de plateau. Il porte sur les risques professionnels relatifs à trois métiers du monde agricole : jardinier-paysagiste, palefrenier-soigneur et éleveur – trois spécialités enseignées à Borgo. Les pions, réalisés en impression 3D au FabLab de Bastia, illustrent leurs futurs métiers : tronçonneuse, brouette, cochon, brebis, cheval et fer à cheval. « Ils sont en fibre de maïs ! C’est un jeu écologique ! ». Les cartes, confectionnées à l’imprimerie Pasqualini de Borgo tout comme le plateau, comportent des questions relatives aux risques du métier. Le jeu a été adapté aux élèves souffrant de troubles DYS. « Ça nous a appris les risques, y compris ceux d’autres métiers que celui que nous avons personnellement choisi ».

L’équipe de Sartène, quant à elle, était une équipe exclusivement féminine, composée de jeunes de seconde préparant un Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique : Manon veut devenir équithérapeute, Lucie souhaite passer le BP JEPS pour devenir monitrice d’équitation, Amandine veut créer sa propre structure… Dans le cadre du concours, l’équipe a réalisé des saynètes sur les risques dans le milieu équin. « Ce projet nous a appris l’importance de la sécurité et la réalité des risques. La vidéo permettra à des gens qui ne sont pas du milieu d’en prendre aussi conscience. Et puis c’est une façon de valoriser notre filière ». Le film devrait être diffusé sur le site internet du lycée.

L’équipe de Borgo a remporté le prix coup de cœur des élus.