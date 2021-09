Rencontres de la BD et de l’illustration de Bastia : une 28ème édition étoffée

Le 1 er dans le 9 ème (Arts) : L’archi entre les cases (13 auteurs)

dans le 9 (Arts) : L’archi entre les cases (13 auteurs) Jouer des corps de Marion Fayolle

Stanley Green, une vie à vif (3 auteurs)

Les Quatres détours de Song Jiang (2 auteurs)

Cosmolitude de Yann La Borgne

Espiègleries de Gaëtan Doremus

Voyages oniriques de Simone Rea

Jim Curious de Matthias Picard

Le Prix des Lycéens de Cy, Harambat et Nakhlé

Le temps des mitaines d’Anne Montel et Loïc Clément

Jim Curious Dessiner sur rhodoïd

Atelier collectif de BD

Sérigraphie – Cadavre exquis

Comme un archi ! réalisation de maquette

La Grande fresque de Rosie

Bouh !

L’agha a leghje

The Till Show de Philippe Lechermeier et Gaëtan Dorémus

Cosmolitude, Space opéra sérigraphié de Yann Le Borgne et Jakez Orcheztra.

«D’évènement de printemps, ces rencontres deviennent manifestation de la rentrée par la force des choses» explique Juana Macari, directrice du Centre Culturel Una Volta organisateur de la manifestation. «Notre format est ambitieux et d’une extrême densité sur 4 jours ». Juana Macari et toute son équipe ont ainsi planché pour offrir une manifestation très complète du 16 au 19 septembre prochains: 10 expositions, 11 rencontres, 28 auteurs, 6 ateliers, 2 spectacles et des programmations sur-mesure pour le public scolaire. «Tout cet ensemble représentera un précieux espace-temps commun 4 jours durant, à partager avec les auteurs et autrices qui voyageront vers nous pour notre plus grand bonheur » déclare encore Juana Macari.«Certes l’édition a été décalée mais on arrive à avoir une animation quasi normale malgré le virus» se réjouit de son coté Pierre Savelli, le maire de Bastia. «Cette édition ne manque ni de qualité, ni d’implication » rajoute Mattea Lacave, son adjointe à la culture. «Le centre culturel Una Volta s’insère pleinement dans le développement culturel de la ville et apparait même comme une véritable porte d’entrée à la culture».Le thème de cette édition 2021 est l’architecture. «Consacrer une exposition à l’architecture prend une saveur toute particulière après ces périodes de confinement » souligne Pierre Savelli. «L’architecture offre une vision de la ville, comme à Bastia, où elle permet de comprendre les multiples héritages de notre cité, où elle est à la fois un témoignage du passé et un pont vers l’avenir. L’architecture fait partie de notre quotidien, influence nos modes d’existences».Juana Macari abonde dans son sens précisant qu’à cette édition a été associé l’Ordre des Architectes de Corse, notamment à travers des ateliers. Parmi les temps forts de ces rencontres, et ils seront très nombreux, un concert, un space opéra sérigraphié intitulé Cosmolitude 2021. «Ce sera je crois une première mondiale et il aura lieu le 18 avec le Jakez Orcheztra et le dessinateur Yann Le Borgne » commente J. Macari. Autre moment fort, le prix des lycéens. Trois albums avaient été sélectionnés avec en raison du contexte sanitaire des visio en amont pour en débattre. Les albums sélectionnés dans le cadre du Prix des lycéens, ceux de Cy, Nadia Nakhlé et Jean Harambat, feront l’objet d’une exposition à part entière à la Galerie Noir et Blanc, nouveau partenaire des Rencontres.Centre Culturel Una VoltaThéâtre de BastiaBibliothèque centraleGalerie Noir et blancMaison du Centre ancienL’Ile Rousse : Spaziu et Casa SalviniJacques Bablon/ Édith Chambon/ Alex Chauvel/ Loïc Clément/ CY/ Gaëtan Dorémus/ Jérôme Dubois/ Zosia Dzierzawska/Clément C. Fabre/ Marion Fayolle/ Tristan Fillaire/ Fabien Grolleau/ Jean Harambat/ Lucas Harari/ Simon Lamouret/ Yann Le Borgne/ Philippe Lechermeier/ Charlotte Malterre-Barthes/ JD Morvan/ Lisa Mouchet/ Anne Montel/ Nadia Nakhlé/ Benoît Peeters/ Matthias Picard/ Simone Rea/ François Schuiten/ Guillaume Trouillard/ Łukasz Wojciechowski