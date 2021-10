Rencontre entre Gilles Simeoni et Jean Castex : Rien de nouveau, l’inquiétude demeure

Une solution politique

« Cette réunion était prévue dès le lendemain des élections territoriales, elle est d’ordinaire la règle », explique avec circonspection le président de l’Exécutif corse. « Je n’en ai pas fait écho parce que, par expérience, je sais que la divulgation en amont ne fait que paralyser les échanges que l’on peut avoir ». La fuite émane de toute apparence du gouvernement qui poursuit sa stratégie de communication pas si positive qu’il le voudrait. Qu’a-dit Gilles Simeoni ? « Rien d’autre que ce que j’avais déjà exposé au Président de la République et au Premier Ministre et que ce que je dis sans discontinuer depuis décembre 2015, fidèle aux engagements que j’ai pris devant les Corses en 2015, 2017 et 2021. Il n’y a rien d’innovant. J’ai, de nouveau, affirmé notre volonté de dialogue, qui n’a jamais failli, et l’espoir que ce mandat sera celui de la construction partagée d’une solution politique, ce qui passe par des gestes de nature politique, institutionnelle, économique et sociale ». L’important, ajoute-t-il, est de poser un cadre. Il précise que, sans énumérer tous les problématiques, il en a exposé un certain nombre : « La première, comme toujours, est celle du rapprochement des prisonniers. De ce point de vue, j’ai été très clair : cette question doit être réglée au plus vite, selon les modalités que nous avons votées ensemble. Une deuxième urgence concerne le paiement des 80 millions d’euros à la Corsica Ferries, et les problèmes qui en découlent : le principe même du service public maritime qui est aujourd’hui battu en brèche par la Commission européenne ». L’Etat n’a pas répondu à la question. La ministre Jacqueline Gourault a annoncé, ce jeudi matin, à l’Assemblée nationale que l’Etat était disposé à demander un étalement du paiement de l’amende, mais pas de payer tout ou partie de la somme. « Ce n’est pas envisageable ! J’espère que ce n’est que le début des discussions », renchérit le président Simeoni qui ne démord pas de ses positions.



L’enjeu de la visite

D’autres points ont été rapidement évoqués : la question du PTIC, de l’énergie, des déchets, de la place de la Corse dans la Méditerranée... « Nous avons besoin de savoir si l’Etat partage notre analyse et va nous accompagner dans la politique en faveur du maritime, de l’énergie, de la langue, de la montagne,… ». Pour Gilles Simeoni, la venue du Premier ministre en Corse n’a de sens que si elle est l’occasion d’ouvrir un nouveau cycle des relations entre la Corse et Paris. « Nous devons trouver les voies d’un dialogue très large qui doit inclure toutes les forces nationalistes, mais aussi toutes les forces politiques de l’île. La question, que j’ai posée, sans obtenir de réponse : « Avez-vous la volonté politique de tourner la page de 50 ans de conflit et d’ouvrir un nouveau cycle avec la Corse ? Nous restons persuadés qu’il y a un peuple et qu’il a des droits, qu’il doit trouver les voies d’exercer ses droits. En ce qui nous concerne, ils ne peuvent s’exercer que dans un statut d’autonomie. Le Premier Ministre devra dire : si oui ou non l’Etat veut s’inscrire dans le recherche d’une solution politique. C’est pour moi l’enjeu fondamental de cette visite ».



Une forte inquiétude

C’est peu dire que l’absence totale de réponse du Premier ministre à chacun des sujets évoqués est une déception pour l’Exécutif, il est aussi une source d’inquiétude et d’incompréhension. La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, l’exprime sans détour : « Je suis assez déçue. La discussion a eu lieu et doit continuer. Mais la façon dont on traite la représentation démocratique en Corse est très singulière et très problématique et ne laisse pas présager des échanges fructueux. J’espère que cela va changer, que ce ne sera pas un vœu pieux et que les réponses seront à la hauteur des attentes de la jeunesse et de ce peuple ». L’inquiétude également de Core in Fronte qui avoue aussi sa perplexité sur la question des prisonniers : « Est-on de la part du gouvernement sur des positions de blocage, sur de la langue du bois ? Le Premier ministre va-t-il nous écouter ? On ne l’a pas interpellé, comme il le dit, mais on l’a sollicité. Accepte-t-il de nous recevoir ? Allons-nous être obligé de l’invectiver ou pourrons-nous porter le problème avec sérieux. Quel est votre sentiment, Mr le président ? », interroge Paul-Félix Benedetti. « J’ai parlé au Premier ministre avec ma nationalité et avec mon cœur », répond Gilles Simeoni. « Je lui ai dit ce que nous sommes et d’où nous venons ensemble, ce qu’il s’est passé dans cette île depuis deux siècles. Les drames et les injustices en Corse ne se résument pas au 6 février 1998. La Corse a prouvé par ses votes qu’elle aspire à la justice et à une solution politique ». Une solution, martèle-t-il, qui « ne laisse aucun problème, ni personne de coté. Sans quoi, on ne s’en sortira pas ! ». Si pour lui, le temps n’est plus aux atermoiements ou aux faux-semblants, il se montre plutôt pessimiste : « Je suis inquiet comme vous, parce que je vois où nous sommes en train d’aller, et sur quel chemin funeste, si l’Etat ne répond pas à cette question politique ». Il appelle l’Assemblée à œuvrer ensemble.