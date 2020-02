Remise des "Cœurs d'or" 2019 de la MarieDo Calvi-Balagne

Mardi dernier, à l'occasion des ateliers gratuits "paroles et bien être" qui ont lieu chaque mois à Calvi sur réservation, il a été décerné un "Coeur d'or" 2019 de la Marie Do, symbole que l'association remet chaque année à ses fidèles partenaires pour les remercier de leur aide et de leur action.



Cette année parmi les nouveaux lauréats quatre personnes ont été récompensées et remerciées pour la microrégion de la Balagne



LSport Santé pour son spectacle "ensemble" au complexe, réalisé par Laura Gervasi (7770 € versés à la Marie Do). Le Salon coiffure Isabelle pour une tombola du salon réalisée par Marion Giovanelli (520 €) et enfin Identity Communication création la création des visuels publicitaires réalisés gratuitement par Cindy Herman.

Enfin un Coeur d'or aussi pour Morad Boustafa pour la boucle cycliste Ajaccio/ Calvi récoltant au passage 1210 € de dons.



C'est autour d'une collation que cette manifestation s'est terminée.