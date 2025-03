Régis France prend officiellement la tête du tribunal judiciaire de Bastia

Une approche de terrain pour un tribunal insulaire

C’est avant tout une volonté de « devenir chef de juridiction » qui a conduit Régis France à postuler pour la présidence du tribunal judiciaire de Bastia. Une fonction qu’il envisage comme une continuité logique de son parcours, marqué par des responsabilités croissantes, notamment en Guyane. « Après mon expérience de premier vice-président à Cayenne, avec une notion d’encadrement, de gestion des ressources humaines, j’ai trouvé que ce poste était particulièrement adapté à mon profil, et c’est la raison pour laquelle j’ai postulé à Bastia », explique-t-il.



Le choix de la Corse ne doit rien au hasard. « J’aime aussi ce côté composante ultra-marine, une île au milieu de la mer, assez éloignée du continent », confie-t-il. En poste depuis février, Régis France a immédiatement repris les missions assumées par sa prédécesseure, Claire Liaud. Il intervient notamment dans le service du contrôle des expertises, les référés civils, les ordonnances sur requête ou encore les procédures de liquidation successorale – un sujet particulièrement sensible sur l’île. « C’est une composante foncière particulière en Corse », précise-t-il.



Son parcours nourri d’expériences variées constitue un socle qu’il entend mettre au service de la juridiction bastiaise. « Le fait d’avoir été policier pendant 20 ans me permet d’avoir une connaissance de ce qu’est réellement la vie des gens. Quand on va chez eux pour une perquisition à 6h du matin, quand les enfants pleurent… ça joue nécessairement dans la manière d’appréhender les dossiers, mais aussi d’accompagner mes collègues », souligne-t-il.



L’ancien capitaine de police souhaite également mobiliser sa formation d’économiste pour appréhender avec finesse les enjeux propres à la société insulaire. « La problématique économique et financière est une matière complexe, mais elle permet une grille de lecture plus fine de la vie d’un territoire. En Corse, avec ses singularités liées au tourisme ou aux problématiques criminelles, je pense que mon expérience peut être utile. »



À terme, Régis France ambitionne de « prendre un peu de présidence économique et financière », si l’arrivée d’un magistrat supplémentaire le permet. Mais au-delà des fonctions techniques, il insiste sur l’importance du bien-être au travail. « Les conditions sont difficiles, les dossiers aussi. Mon objectif, c’est que les gens soient bien au travail, autant que possible, même dans un contexte de contraintes budgétaires. »