Régis Brouard, nouvel entraineur du SCB : «Cette équipe a du potentiel pour faire mieux et aller plus haut»

«On est sur un nouveau cycle, après un intérim de 15 jours assuré par Cyril Jeunechamp et Frédéric Zago que le club remercie car ce n’était pas facile. Le discours que Régis Brouard nous a tenu a été convaincant. Il nous a fait une présentation complète de ce qu’il pouvait mettre en œuvre. La manière dont il a élaboré le dossier et son parcours nous ont convaincus », a souligné Claude Ferrandi en début de la conférence de presse du nouvel entrainer du club.



«Je remercie le club pour la confiance qu’il me porte » a indiqué de son coté Régis Brouard. «Je suis très heureux d’être ici, dans un club avec une histoire, un passé, de vraies valeurs. Content de relever ce défi, ce nouveau projet. Mon premier travail sera de faire un état des lieux et mettre en place un projet de construction, de progression avec mes idées sportives. J’ai vu presque 100% des matchs du Sporting. Souvent ça s’est joué à peu de choses. Mon envie est de faire progresser les joueurs, corriger ce qui n’a pas fonctionné, améliorer le capital confiance. J’ai déjà noté qu’il y avait un très bon état d’esprit qui se dégageait du groupe. Les joueurs doivent prendre conscience qu’ils ont un potentiel pour aller plus haut et mieux».





Le staff reste inchangé

En raison de la trêve internationale, le championnat de Ligue 2 va faire une pause, ce qui laissera 15 jours au nouveau coach pour mettre en place ses idées, avec un staff inchangé. «Le staff reste inchangé. Ce sont des enfants du club, et c’est important. Je connais Frédéric Née avec qui j’ai joué à Caen et aussi Hervé (Sekli) qui est lui aussi passé par Caen. En 15 jours on peut déjà mettre en place un certain nombre de choses en place. On va s’appuyer sur l’actuel en y ajoutant mes idées. J’aime avoir la maitrise sur l’aspect technique, travailler sur les transitions. Mon travail sera axé sur le jeu, l’animation ».



Le public ? «C’est un public de passionnés. Ils doivent continuer à venir nombreux au stade pour soutenir les joueurs. L’équipe a besoin de ça et le public doit nous faire gagner des points».