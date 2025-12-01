Régionale 2 - Le déplacement de l'AC Ajaccio à Bastia sous haute surveillance

Dispositifs de sécurité renforcés
Pour garantir la sécurité des spectateurs, des palpations seront effectuées à l’entrée du stade par des agents agréés. Des stadiers seront également mobilisés à l’intérieur de l’enceinte afin de prévenir tout incident et de veiller au respect des consignes.
Cette mobilisation s’inscrit dans un dispositif global de prévention des troubles à l’ordre public mis en place par la préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet de la Haute-Corse appelle l’ensemble des supporters à « faire preuve de respect afin que cette rencontre sportive se déroule dans un esprit de convivialité, de partage et de fair-play ». Il rappelle que tout comportement violent ou inapproprié fera l’objet d’une réponse ferme et remercie les clubs, la Ligue Corse de Football et les forces de l’ordre pour leur engagement commun « au service d’un football sûr et exemplaire
Les arrêtés d’interdiction du Préfet de la Haute-Corse
La Haute-Corse interdite aux supporters de l'ACA
Le dimanche 2 novembre 2025, de 08h00 à 20h00, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AC Ajaccio ou se comportant comme tel ne pourra paraître dans le département de la Haute-Corse, sauf pour les supporters encadrés dans le déplacement officiel organisé par le club de l’ACA. Ces derniers doivent se signaler auprès du club ajaccien afin de faciliter leur arrivée au stade Erbajolo.
Engins pyrotechniques et objets dangereux interdits
Sur la commune de Bastia et aux abords du stade, la possession, le transport et l’utilisation de pétards, fumigènes, engins pyrotechniques, explosifs, produits inflammables ou armes sont formellement interdits de 08h00 à 20h00.
Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le code pénal (article 322-11-1) et le code du sport (article L332-8).
Banderoles provocatrices et boissons alcoolisées interdites
Les drapeaux ou banderoles comportant des inscriptions à caractère violent, provocateur ou haineux, ainsi que la possession et le transport de boissons alcoolisées, sont strictement prohibés dans et aux abords du stade.
