Régionale 2 - Le déplacement de l'AC Ajaccio à Bastia sous haute surveillance



La Haute-Corse interdite aux supporters de l'ACA

Le dimanche 2 novembre 2025, de 08h00 à 20h00, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AC Ajaccio ou se comportant comme tel ne pourra paraître dans le département de la Haute-Corse, sauf pour les supporters encadrés dans le déplacement officiel organisé par le club de l’ACA. Ces derniers doivent se signaler auprès du club ajaccien afin de faciliter leur arrivée au stade Erbajolo.





Engins pyrotechniques et objets dangereux interdits

Sur la commune de Bastia et aux abords du stade, la possession, le transport et l’utilisation de pétards, fumigènes, engins pyrotechniques, explosifs, produits inflammables ou armes sont formellement interdits de 08h00 à 20h00.

Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le code pénal (article 322-11-1) et le code du sport (article L332-8).





Banderoles provocatrices et boissons alcoolisées interdites

Les drapeaux ou banderoles comportant des inscriptions à caractère violent, provocateur ou haineux, ainsi que la possession et le transport de boissons alcoolisées, sont strictement prohibés dans et aux abords du stade.