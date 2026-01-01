CorseNetInfos
Reginald Ray : « à Laval, on a fait le match qu’on voulait faire »


Christophe Giudicelli le Samedi 17 Janvier 2026 à 11:44

En s’imposant à Laval à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2, les Bastiais ont livré une prestation maîtrisée et pleine de sérieux. Avec ce succès à l’extérieur, le Sporting Club de Basdtia relance son opération maintien et entend désormais enchaîner les victoires pour sortir de la zone rouge. Réginald Ray appelle ses joueurs à ne pas céder à la pression et à continuer dans cette progression.



«Face à Laval on a fait le match qu’on voulait faire », a déclaré en conférence de presse Réginald Ray. L’entraîneur bastiais a salué un match maîtrisé et une capacité à faire mal à Laval. « Une soirée parfaite », en somme, avec le regret de ne pas avoir pu inscrire un troisième but. Sur l’analyse à chaud, le coach valide  « la maîtrise et la défense collective ».  de son équipe. Un état d’esprit qui a fait que les Bastiais sont rentrés de Mayenne avec les trois points, pour ne pas dire les « six », dans cette rencontre ô combien cruciale pour la suite de la saison face à ce concurrent très direct au maintien.


Trois points dans les valises qui permettent aux Bastiais de rester dans la course. Sur le plan comptable, le Sporting Club de Bastia émarge toujours à la 18e place, certes, mais avec un écart qui se réduit fortement avec l’avant-dernier. Avec 14 points au tableau, les Bastiais ne sont plus qu’à un point de Laval (17e), quatre d’Amiens (16e, place de barragiste) et à cinq du maintien assuré (Boulogne, 15e).

La soirée n’a pas seulement été parfaite sur le plan comptable. Face à Laval, les Bastiais ont su démontrer, malgré un engagement visible sur le terrain, qu’ils ont pu résister à la pression dans un match aussi capital. « On est conscient de l’enjeu, mais il faut recentrer le débat pour être compétitif », a tout de même rappelé Réginald Ray, dont le travail va être de garder focus son effectif pour la suite du championnat : « Il faut être bien conscient que le combat continue. Il faut être capable de rééditer ce genre de performance semaine après semaine. Ça fait du bien de gagner à l’extérieur, ça faisait longtemps. Ça valide la victoire contre Grenoble. »

Une performance que le coach bastiais voudrait bien, et va tout faire pour, rééditer ce vendredi 23 janvier à Furiani, à l’occasion de la réception de Montpellier. Si, durant la phase aller, les Montpelliérains avaient plié le match 2 à 0 en vingt minutes, aujourd’hui le club de l’Hérault n’est plus au mieux de sa forme et enchaîne les déconvenues à domicile comme à l’extérieur depuis la fin du mois de novembre. Une situation dont les Bastiais, qui disposent de leur côté d’une dynamique retrouvée, pourraient largement profiter. À cela pourrait s’ajouter le retour de joueurs blessés et possiblement des renforts. En tout cas, une chose est certaine : les Bastiais montrent un tout autre visage depuis le début de la seconde partie de saison. Espérons que cela leur soit plus profitable.
 
 




