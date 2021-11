« C’est l’amitié qui m’a poussé à faire cela », précise-t-il d’emblée. « Ils sont tous de la même famille, et ce sont de bons amis depuis longtemps. » C’est par l’intermédiaire de son épouse, interprète, que Fritz Demmer a rencontré Ahmed, le père de la famille syrienne. S’ils ne parlent pas la même langue, l’amitié nait immédiatement entre eux, selon le septuagénaire. « Quand on est amis, on n’a pas besoin de parler, on se comprend », assure-t-il. Fritz Demmer est touché par sa détresse. « Il était un grand cadre en Syrie, il avait une très bonne vie et du jour au lendemain, il a tout perdu, sa famille a été envoyée en Turquie. Tout son monde s’est écroulé », raconte-t-il.



« La situation en Turquie devenait de pire en pire pour eux, ils étaient attaqués dans la rue. Ils avaient besoin d’aide. » C’est pourquoi Fritz Demmer décide, après deux semaines passées à Istanbul en famille, de louer un voilier pour ramener ses amis vers la France. « Ensuite, leur famille devait venir les chercher pour les ramener en Allemagne » confie le skipper.