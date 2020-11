Refuge pour chiens et chats à Furiani : les travaux débuteront en 2021

Le futur refuge sera construit au lieu Fornacina à Furiani à la grande satisfaction du maire de la commune Michel Simonpietri, grand ami et protecteur des animaux et qui est sans nul doute, lui aussi, à l’origine du redémarrage du projet. «Les communes ont l’obligation d’avoir une fourrière pour animaux mais à ce jour aucune n’en possède une en Corse. Celles qui existent sont des structures privées » souligne le premier magistrat de la ville.

Dans la région après la disparition du refuge de Ville di Pietrabugno, les bénévoles des différentes associations doivent se battre au quotidien pour que des chiens ou des chats abandonnés puissent trouver un acquéreur. La CAB avait d’ailleurs passé un contrat avec la SPA qui avait la charge de dispatcher les animaux trouvés dans les maigres refuges existants ou les placer dans des familles d’accueil. Cette toute nouvelle structure de 5000 m² qui devrait voir le jour au crépuscule de 2022 sera donc la bienvenue.





Fourrière et refuge d’un montant de 2 M€

«Le projet prévoit une fourrière, mais je préfère le terme de salle d’attente, où les nouveaux arrivants, chiens et chats, seront en observation durant 7 jours » précise M.Simonpietri. «Ils seront examinés, vaccinés par des vétérinaires qui viendront régulièrement sur le site et en tout cas à chaque arrivée. Ensuite ils seront installés au refuge qui sera à coté. Les animaux disposeront d’un box avec un petit bout de terrain. Il n’y aura aucune cage. Le but sera bien sûr de les faire adopter».



Sont ainsi prévues une centaine de box pour chiens et autant pour les chats. Le refuge disposera d’un parking, d’un pôle accueil et administratif avec notamment une directrice diplômée qui pourra donner les premiers soins, un pôle fourrière donc, un pôle logement comprenant le local du gardien qui sera sur place 24h/24, un pôle technique avec vestiaires, sanitaires, cuisine, un pôle refuge comprenant les box et une belle zone ouverte boisée où les bénévoles pourront emmener les animaux en promenade.



Après 3 ans d’étude et l’obtention des autorisations, l’appel d’offre pour la conception a été lancé et l’architecte sera désigné d’ici la fin décembre. Un calendrier sera alors mis en place avec diverses études. Les travaux devraient donc démarrer au dernier trimestre 2021 pour une livraison à la fin de l’année suivante. «Nous prévoyons aussi d’autres aménagements à coté pour rendre le secteur vivant. Plus de gens viendront dans le coin plus de chances d’adoption il y aura » souligne encore M.Simonpietri. «Nous nous rapprocherons des communes voisines pour passer des conventions avec elles car ce sera le seul refuge public de toute la Corse. Si pour l’heure ce sont les pompiers, la police ou la gendarmerie qui recueillent les animaux abandonnés, nous devrions mettre en place un service de ramassage». Toutous et minous abandonnés pourront donc bientôt, et enfin, japper et ronronner dans des installations « dignes de ce nom ».