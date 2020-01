Réforme du bac. Julie Benetti : « Je veux rassurer les lycéens car la grande conscience professionnelle de leurs professeurs les aidera  »

En Corse, ce lundi, seulement au lycée Laetitia d’Ajaccio les épreuves de contrôle continu du nouveau bac on été perturbées. Dans les autres établissements de l’ile les élèves ont pu composer sans aucun problème.

C’est ce qui nous confirme la rectrice de l’académie de Corse, Julie Benetti, qui rappelle que ce 20 janvier, comme le mois de juin dernier, c’était une minorité d'enseignants et professeurs insulaires à « fait barrage » à la reforme décidée par Jean-Michel Blanquer.





- Le ministère a comptabilisé "5 établissements bloqués" où les épreuves ont dû être reportées et "24 actions de mobilisations" en France. Quelles sont les conséquences pour les élèves qui n’ont pas passé les épreuves ?

- La présence à chaque E3C est obligatoire. Sauf motif médical dûment justifié, aucune excuse ne sera acceptée. La réglementation prévoit que la note pour la non passation du contrôle soit zéro.





- Aux critiques qui disent que cette réforme diminuerait les chances de réussir son examen vous répondez quoi?

- Le bac nouvelle formule consiste en quatre épreuves écrites et un grand oral en Terminale, comptant pour 60%. Le reste de la note s’appuiera (pour 30%) sur des épreuves communes, que les élèves ont commencer à passer dès ce lundi, et sur les bulletins scolaires de la Première et la Terminale (pour 10%).

Aujourd’hui il est important que les élèves comprennent l’importance du contrôle continu. Ils ont été préparés depuis le début de l’année par leurs professeurs à la passation de ces épreuves dont les sujets ont été sélectionnés par les enseignants en fonction des progrès de la classe. Il faut dédramatiser. C’est une évaluation qui est plutôt avantageuse pour les élèves car les épreuves sont mises en place pour permettre aux lycéens d’être évalués tout au long de l’année et pas seulement au cours de la passation des examens de juin.

Les statistiques montrent qu’on a un taux de réussite au bac du 90%. Ces bons résultats chutent au 60% en licence en raison du fait que les étudiants ne sont pas suffisamment préparés aux contrôles continus qui rythment le cursus universitaire.

Cette reforme veut transformer le baccalauréat d’un simple certificat à une opportunité pour préparer les élèves à leur vie post bac.





- Certains élèves se disent « pas du tout préparés » pour passer les épreuves dans de bonnes conditions. Quel est votre conseil ?

- C’est compréhensible que les jeunes élèves appréhendent la passation de toute épreuve, mais cette reforme les aidera à mieux affronter les études supérieurs.

Je veux rassurer les lycéens car la grande conscience professionnelle de leurs professeurs les aidera dans la réussite des contrôles continus. Les enseignants ont été intégrés aux choix des sujets, ce qui est une nouveauté, en fonction de l’état avancement de la classe.



Une certitude: pour avoir le bac, il faudra travailler tout le temps et avoir de bonnes notes toute l’année.