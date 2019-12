Réforme des retraites : pour l'U2P Corse le projet "est bon mais doit mieux prendre en compte les professions libérales

Les grands axes de la réforme présentés par le Premier ministre répondent aux objectifs de pérenniser et garantir cette forme de protection sociale mise en place après la seconde guerre mondiale et de sauvegarder un niveau de pension permettant aux Français de vivre pleinement leurs années de retraite et de contribuer à la croissance économique. Ainsi, en dépit de certaines réserves, l’U2P salue l’équilibre général du projet et constate avec satisfaction que la plupart des revendications que ses représentants ont porté pendant deux années seraient prises en compte.







Compte tenu des spécificités de leurs régimes actuels les travailleurs indépendants étaient particulièrement en risque face à la réforme. Or, l’U2P a obtenu satisfaction sur plusieurs points.







Par contre, les propositions formulées sont insuffisantes pour amortir la hausse des cotisations applicables aux professionnels et la baisse de leurs pensions. Un étalement sur 15 ans de l’application de la réforme ne permettra pas d’en limiter suffisamment l’impact.







Une négociation avec les représentants des professions libérales devra être conduite le plus rapidement possible afin de trouver des mesures complémentaires destinées à limiter la hausse de leurs cotisations et la baisse prévisible du rendement de leurs retraites.







Par ailleurs, l’U2P se félicite du relèvement à 1000 euros de la pension de retraite minimale, mesure qu’elle réclame depuis plusieurs années pour mettre fin à la situation de nombreuses personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont la durée de cotisation requise mais qui se retrouvent avec quelques centaines d’euros pour vivre au même titre que des personnes éligibles aux minima sociaux.



Le maintien du système des carrières longues permettant à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir entre 60 et 62 ans est également une mesure de bon sens.







De même, la réforme prévoit de maintenir pour les travailleurs indépendants les réserves des régimes complémentaires.







L’U2P approuve la décision de confier la gouvernance du système de retraites aux partenaires sociaux. Ceux-ci auront la responsabilité de fixer par la négociation l’âge d’équilibre de départ à la retraite en deçà duquel la pension subira une décote et au-delà duquel un bonus sera au contraire appliqué. L’U2P a confiance dans les partenaires sociaux pour parvenir à trouver cet équilibre.

« Il est très important que notre système de retraite s’assure les conditions nécessaires pour être à l’équilibre.



"Les mesures annoncées assurent aux artisans et commerçants de proximité un minimum de retraite que certains n’avait pas tout en travaillant toute leur vie.

Pour autant, les consultations continuent et l’U2P sera toujours présente pour défendre les intérêts de ces ressortissants, notamment ceux des professions libérales pour qui un long chemin reste à faire. »