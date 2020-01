Réforme des retraites : l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action le 16 janvier

Abandon provisoire de l’âge pivot à compter de 2022 et maintient de l’âge d’équilibre après 2025.Soit clairement travailler plus longtemps.

Baisse généralisée des pensions notamment pour les femmes suite à l’abandon des seules meilleures années pour le calcul du montant des retraites.

Principe de la retraite à points pour les salariés nés après 1975.

1000 euros de retraite minimum pour une carrière complète qui deviendra très difficile à obtenir.

Maintien d’un plafond de ressources de financement à 14% du PIB alors que 6 millions de retraitables supplémentaires sont attendus les prochaines années.

Depuis le 5 décembre un mouvement de protestation d’une ampleur exceptionnelle, mobilise des millions de personnes dans le pays. Fait unique dans notre histoire sociale, le mouvement ne s’est pas interrompu pendant les fêtes de fin d’année. Le 9 janvier ce sont à nouveau près de 2 millions de personnes qui ont défilé à travers tout le pays dont plusieurs milliers en Corse.Cela montre la détermination et le refus de ce projet absurde de régime unique de retraites par point par la majorité de la population, malgré toutes les tentatives et manipulations et de mensonges du gouvernement.Suite aux annonces du 1er ministre samedi dernier,non seulement l’âge Pivot n’est pas retiré, mais en plus le 1er ministre confirme sa détermination à reculer l’âge de départ à la retraite en refusant toute augmentation de cotisation sociale. La CGT avec une majorité d’organisations syndicales portent en commun des propositions pour améliorer les Droits de toutes et de tous.Contrairement aux affirmations du gouvernement,les femmes ne seront pas gagnantes. En prenant en compte l’ensemble de la carrière, l’écart entre les retraites des hommes et des femmes va s’accroître davantage.En Corse, sûrement plus qu’ailleurs à cause de la vie chère et les bas salaires imposés par un Patronat toujours plus avide de profits , nous avons toutes les raisons de nous mobiliser pour de meilleures retraites.Le 11 janvier le 1er ministre a précisé le contenu de sa réforme en restant sourd à la colère qui monte dans le pays depuis 40 jours..Ce combat est celui de toutes et tous, car ce projet de réforme est l’incarnation d’un choix de société où les solidarités laissent la place au «chacun pour soi», où l’insécurité sociale l’emporterait sur notre sécurité sociale.