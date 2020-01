Réforme des retraites : à Bastia les enseignants continuent de se mobiliser

Madame la Rectrice,



Notre inquiétude face à la dégradation du système scolaire français et face à la baisse drastique de nos futures retraites nous engage à effectuer des actions pour alerter le gouvernement sur notre situation qui tend à devenir de plus en plus précaire. Nous constatons que notre mission d’éduquer, d’instruire, de former les jeunes à être de véritables citoyens, demande de plus en plus d’énergie et de moyens qui, eux, diminuent continuellement.



Cette mission qui nous tient à cœur ne peut s’effectuer que dans le respect du corps enseignant, de la valorisation de leur travail et de leur rémunération.



Or ces valeurs sont désormais bafouées par nos instances dirigeantes. Notre motivation à trouver une solution convenable et intelligente pour sortir de cette impasse reste entière. Pour nous faire entendre du gouvernement, nous avons lancé un certain nombre d’actions dont l’une consiste à accueillir nos élèves, faire l’appel, leur expliquer notre démarche, puis les regrouper dans la cour de l’établissement sous notre responsabilité.



Dans l’attente d’une oreille attentive de la part de notre ministre, soyez assurée, Madame la Rectrice, de notre profond dévouement aux missions d’éducation qui nous sont confiées.





Les professeurs du lycée Jean Nicoli de Bastia.