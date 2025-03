Réforme des lycées agricoles : une rencontre prévue lundi entre l’intersyndicale, le préfet de Corse, l’Exécutif et la Chambre d’Agriculture

C’est une journée qui a été « marquée par l’esprit de responsabilité des organisateurs et participants ». Après une nouvelle mobilisation des enseignants et élèves des établissements de Sartène et Borgo contre la réforme des lycées agricoles, une suspension du conflit a été acté après une réunion qui s’est tenue mardi dans les locaux de la Collectivité de Corse durant toute l’après-midi.



Cette rencontre entre les représentants des établissements agricoles, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (Odarc), Dominique Livrelli, a en effet permis de reprendre le dialogue avec la préfecture de Corse. Dans un communiqué diffusé en début de soirée, le préfet de Corse, Jérôme Filippini, se félicitait d’ailleurs du « retour à un climat favorable à un dialogue serein et constructif ».



Dans cette lignée, cette réunion a permis d’accoucher dans la soirée d’un document co-signé par le conseil exécutif de Corse, l’intersyndicale de l’enseignement agricole de Corse et le préfet de Corse afin d’acter la suspension du conflit « dans l’attente d’une réunion prévue le 31 mars ». Une rencontre quadripartite à laquelle se joindra également la Chambre d’agriculture et qui devrait porter sur trois points, à commencer par une « discussion sur le volume horaire alloué aux deux établissements ». Le texte commun rappelle ainsi que « sur le fondement notamment du dernier alinéa de l’article L. 4424-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que « la structure pédagogique devient définitive lorsqu’une convention portant sur les moyens attribués par l’État à l’académie de Corse et leurs modalités d’utilisation a été conclue entre le représentant de l’État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet ».



Par ailleurs, cette réunion visera également à la « sécurisation des moyens alloués à l’enseignement agricole par le biais d’un accord pluriannuel sur la base de la carte des formations arrêtée par la Collectivité de Corse, garantissant ainsi la qualité de l’enseignement agricole sur le moyen et long terme ».



Enfin le document précise que cette rencontre devra aussi marquer « l’engagement d’une réflexion entre l’État, la Collectivité de Corse, la Chambre d’agriculture et la communauté éducative en faveur d’un enseignement scolaire adapté aux réalités insulaires, par une mise hors norme des établissements agricoles, à l’instar de ce qui a été fait pour l’Università di Corsica ». « Ce débat est à intégrer dans le cadre de la révision constitutionnelle visant à mettre en œuvre un statut d’autonomie à la Corse », est-il encore précisé.