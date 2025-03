Réforme de l’enseignement agricole : malgré la mobilisation, en Corse la réforme se met en place

La réforme de l’enseignement agricole s’appliquera bien en Corse. Malgré la mobilisation entamée depuis plusieurs jours dans les lycées agricoles de Borgo et Sartène, l’État reste sur sa ligne. Ce jeudi 20 mars, une réunion s’est tenue entre les représentants des lycéens et enseignants, les services de l’État et la direction générale de l’enseignement agricole. À l’issue de cet échange, un communiqué a été publié par la préfecture de Corse. Malgré la contestation, l’État ne revient pas sur ses arbitrages. Pour la rentrée scolaire à venir, « la répartition des moyens disponibles entraîne le regroupement de deux classes de Seconde à Sartène et deux classes de Terminale à Borgo pour les seules matières d’enseignement général », précise le communiqué.



Des effectifs faibles, des moyens stables

Le préfet met en avant un encadrement renforcé en Corse par rapport au reste du pays : « La dotation horaire est de 130 heures par élève en moyenne, contre 79 au niveau national ». Il souligne également la particularité des effectifs : huit élèves en moyenne par section, quatorze dans les matières générales. La filière de transformation des produits agricoles, bien que réduite à trois élèves, est maintenue. Une décision justifiée « compte tenu de son importance stratégique pour l’agriculture corse », indique l’État, qui souhaite en parallèle renforcer son attractivité « Malgré le contexte budgétaire national, les moyens dédiés à l’enseignement agricole en Corse sont maintenus à un niveau équivalent par rapport à 2024 », assure le communiqué. Il souligne même une hausse de 15 % du nombre d’heures par élève depuis 2020. En Corse, la dotation horaire atteint en moyenne 130 heures par élève, contre 79 à l’échelle nationale.



Alors que certains craignent une remise en cause de l’existence des deux établissements, la préfecture affirme que « la présence de deux lycées agricoles, à Sartène et Borgo, n’a jamais été remise en question ». Jérôme Filippini évoque leur « complémentarité en termes de formation et de maillage territorial », une spécificité insulaire que l’État dit vouloir préserver. Enfin, dans un appel à l’apaisement, le préfet invite les manifestants à poursuivre le dialogue « de manière constructive », dans l’intérêt des élèves et de l’agriculture corse dans son ensemble.



Mais à ce stade les syndicats et les élèves restent mobilisés.