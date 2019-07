Reconnaissance terrestre de l'incendie de Calenzana : bilan est revu à la baisse

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mardi 9 Juillet 2019 à 12:53

Ce mardi 9 juillet matin, une reconnaissance terrestre de l'incendie qui a eu lieu sur la commune de Calenzana a été faite par le commandement des pompiers.

L'origine accidentelle du feu a été confirmée alors que le bilan était revu à la baisse, soit 9 hectares. Au total ce sont 120 pompiers repartis en six groupes de différentes unités qui ont combattu sur cet incendie qui a menacé un lotissement et sur lequel trois pompiers ont été légèrement incommodés. Deux Tracker et deux Canadair sont également intervenus.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie