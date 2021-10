Récolte en chute libre : l'abeille et le miel corse en sursis

Changement climatique, mauvaise floraison, sécheresse. Les causes sont multiples. Certaines sont connues comme le cynips. En attaquant les châtaigniers, il diminue leur floraison. Les abeilles n’ont plus de quoi butiner. Le parasite varroa destructor est également dans la ligne de mire des professionnels du miel. Ce parasite originaire d’Asie du Sud-Est est mortel pour les abeilles et se multiplie plus vite avec la chaleur. Il est pourtant présent depuis de nombreuses années et un traitement existe. Ange Bianchini, responsable technique des filières animales à l’ODARC, explique « qu’un traitement alternatif est déjà en place pour que le parasite ne s’habitue pas. Il n’est qu’une des causes de la chute de la production et de la baisse de population des abeilles corses ».



Pour faire toute la lumière sur le problème, début 2021, un Comité Scientifique et Technique Apicole (CSTA) a été mis sur pied. Il intègre plusieurs acteurs de premier plan dont l’université et l’office de l’environnement et a pour mission de réaliser des études pour quantifier et nommer les causes tout en proposant des solutions. Coanimé par l’ODARC et le syndicat AOP Miel de Corse, le CSTA base sont travail sur trois axes : le suivi des floraisons, le savoir-faire et les pratiques apicoles ainsi que la cohabitation avec d’autres types d’agricultures et les autres activités humaines.



« Peut-être faudra-t-il changer nos méthodes pour s’adapter au changement climatique et autres problématiques », s’interroge Denis Casalta.

Seule certitude, si l’abeille corse disparaît, la pollinisation deviendra impossible. Au-delà des aspects économiques et professionnels, les apiculteurs défendent avec force leur petit compagnon de travail aux stries noires et jaunes sans qui, aucune vie ne serait possible.