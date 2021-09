"Recherche sur l’histoire des familles corses" : trois jours de rencontres en Balagne

Tout débute en Mai 2001, quand Christiane Padovani participe au congrès national de la généalogie à Marseille. Là-bas, elle y rencontre Jacques Leoni, un Corse de la diaspora. Très vite, ils sympathisent établissent un constat : aucune association n'aide les corses du continent, pourtant nombreux, à savoir d'où ils viennent. Rapidement, tout est mis en place pour y remédier et en février de l'année d'après, l'association "Recherche sur l’histoire des familles corses" (RHFC) est créée, Christiane Padovani à sa tête.



Près de vingt ans plus tard, elle rencontre un franc succès. Aujourd'hui, elle rassemble à la maison de la Corse de Marseille

un bureau composé de 13 personnes et 150 adhérents venus du monde entier. "Nous avons surtout des adhérents de Marseille et de la région Paca, mais aussi d'autres venus de Paris de Bretagne et même des Corses vivant en Roumanie et en Amérique du Sud", explique la présidente de l'association RHFC.



"Un besoin viscéral"



Grâce à des registres paroissiaux et d'actes d'état-civil, acquis depuis plusieurs années, la RHFC arrive rapidement à retrouver les ancêtres des personnes qui font appel à eux. "Nous avons aidé quelques 500 personnes à connaître leur origine. On s'est rendu compte que savoir d'où l'on vient résulte d'un besoin viscéral", poursuit-elle. Dernièrement, l'association a même aidé un Corse du Venezuela à faire des recherches sur sa famille. Sans grande surprise, son grand père venait de Siscu : "ce sont les Capcorsins partis en Amérique", assure Christiane Padovani.

Pour trouver des filiations, la RHFC a besoin d'informations comme un acte de mariage ou un livret de famille. A partir de ces documents, grâce aux noms des parents, ils peuvent remonter jusqu’au milieu du 18ème siècle.



Trois jours de rencontres



Du 18 au 20 septembre, l'association organise comme chaque année depuis 11 ans la consulta des Corses de l'extérieur. Cette année et durant trois jours, le grand public est invité à suivre des conférences au parc de Saleccia , des visites à Lumio et Corbara, en lien avec la Balagne, sa culture, son architecture.

Pour l'occasion, une dizaine de membres de l'association ont fait le déplacement. Ce sera l'occasion, pourquoi pas, d'aller à leur rencontre !