Rassemblement contre la réforme des retraites devant la sous-préfecture de Calvi

Répondant à l'appel de l'intersyndicale du collège Jean- Félix Orabona de Calvi, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés ce jeudi matin à 10 heures devant l'hôtel de la sous-préfecture de Calvi pour protester contre la réforme des retraites.

Parmi les personnes présentes, il y avait bien évidemment en tête les enseignants du collège de Calvi qui sont mobilisés depuis un certain temps déjà, des professeurs du collège et du lycée de l'Ile-Rousse, des enseignants des écoles primaires de Balagne, des retraités, des sympathisants et l'emblématique porte-parole des Gilets jaune Martin Grisoni.

Florent Farge est venu à la rencontre des manifestants et a écouté avec beaucoup d'attention les doléances des enseignants.

Des doléances qui portent sur la réforme des retraites et qui ont été développées par la porte-parole du mouvement Anne-Laure Cristofari et l'ensemble des participants.

Tout comme lors des précédent rassemblement, tous entendaient "protester contre le démantèlement du système des retraites par répartition et le projet de retraite à points concocté par Emmanuel Macron et son Gouvernement".

L'échange entre le représentant de l'État et ses interlocuteurs est resté très courtois.

Les manifestants ont quitté les lieux en fin de matinée.