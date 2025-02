Rassemblement National, Forza Nova et Mossa Palatina : front commun contre l'emprise mafieuse en Corse

- La criminalité organisée en Corse a des relais au plus haut niveau ?

- La criminalité organisée et la voyoucratie ont des relais au sein même de l'État. La déclaration du préfet de région devant la commission d'enquête, où il dit qu'au sein de l'État il y a de la corruption, en est l'illustration. Les propos ont été confirmés par le procureur général. Comment voulez-vous, dès lors, qu'on avance dans un monde démocratique quand la collusion et au sein même de ceux qui ont en charge le contrôle de légalité ou de mener des actions de police ou de justice.





- Quelle solution préconisez-vous pour y remédier ?

- La création d'une commission d'enquête pour déterminer jusqu'à quel niveau les choses sont allées dans ce domaine de manière à y mettre fin afin que la société corse reparte avec des contrôles de légalité normaux et qu'on retrouve une prospérité en matière économique, sachant qu'aujourd'hui beaucoup de marchés prêtent à sujet.



- Le rôle des Corses ? Doivent-ils se muer en délateurs ?

- Non, il y a le citoyen qui va faire son rôle de citoyen. Vous n'allez pas demander à un simple citoyen d'aller se transformer en délateur pour ça, il faut que l'État mette les moyens au niveau de la police et que la justice soit renforcée de manière à faire en sorte d'écarter ces gens-là. On ne va pas faire des Corses des délateurs. Les Corses doivent rester des citoyens comme dans les autres régions. Est-ce que, dans les autres régions, on demande aux citoyens de mener des enquêtes?



- Vous avez évoqué le fait de ne pas avoir été entendu et pas davantage été invité à évoquer le problème par l'assemblée de Corse : vous comparez cela à un déni de démocratie ?

- Quand vous faites l'élection présidentielle cinquante-huit pour cent, ça veut dire que six Corses sur dix nous ont voté. Quand vous faites quarante pour cent aux élections européennes, aux législatives, on fait encore quarante pour cent. Ça veut dire que quatre Corses sur dix ne sont pas invités à débattre des sujets importants. Je regrette que Gilles Simeoni n'ait pas cette empathie pour la démocratie. Ça veut dire qu'il aurait dû nous consulter, pour savoir qu'est-ce que pensent quatre Corses sur dix aujourd'hui. Et je pense que la démocratie, il faut qu'elle soit représentative... Donc, quand nous nous représentons depuis trois ans, plus de quarante pour cent des Corses, nous sommes en droit d'être entendus, mais ce n’est pas le cas. On va entendre des collectifs, des associations et le premier parti de Corse n'est pas entendu. Il y a quand même une carence.



- Votre regard sur les collectifs et des associations qui se battent de leur côté ?

- Les associations sont dans le rôle d'associations. Elles ne sont pas dans un rôle politique. En tant que politique, mon rôle, c'est d'amener des solutions. Et les solutions, ça passe par des moyens à la justice. Ça passe par des moyens à la police, de manière à ce que les enquêtes puissent être menées avec ces moyens. Faute de moyens, les enquêtes seront classées et ça permettra aussi de mettre au jour les collusions. Parce que, pour qu'il y ait mafia, il faut qu'il y ait collusion entre le grand banditisme et l'État, c'est le cas dénoncé par le préfet.



- Cette réunion commune avec Forza Nova et Mossa Palatina ne constitue-t-elle pas l es prémices d'une union qui pourrait se confirmer ?

- Sur ce sujet-là, nous sommes d'accord, mais si le Parti communiste est d'accord pour une commission d'enquête, je l'invite à venir, si les militants du Parti socialiste sont d'accord pour faire en sorte qu'on avance dans ce sens, également. On sait que ce sont des sujets qui sont très graves qui prendront du temps. Lincoln a dit "Un bulletin de vote est plus fort qu’une balle de fusil "ça veut dire que le système mafieux n'est pas encore par terre et si l’on ne met pas les moyens qu'il faut, on philosophera, on manifestera, mais on ne réglera rien.