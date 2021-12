Raphaëlle Deconstanza, nouveau bâtonnier d'Ajaccio : "Pour faire du bon travail pour le justiciable, il faut qu’on fasse partie d’un tout"

« C’est un barreau chouette, on a envie de se mouiller pour les confrères. » L’humain, le collectif, ce sont les moteurs de Raphaëlle Deconstanza. Et ses lignes directrices pour ses deux années de mandat. « Il faut essayer d’impulser de l’union et de ressentir de l’union pour bosser pour tout le monde. Je crois beaucoup que pour faire du bon travail pour le justiciable, il faut qu’on fasse partie d’un tout », argumente-t-elle. C'est une méthode donc qu'elle propose, plus qu'un projet. « Je n’ai pas de grandes idées, je ne vais pas révolutionner les choses en deux ans », lâche-t-elle, pragmatique.



D’autant que les difficultés sont nombreuses, dans un contexte de crise sanitaire qui n’a fait qu’exacerber l’existant. « Nous sommes une juridiction qui manque de moyens, surtout de greffiers, et cela crée beaucoup de tensions. Certes, le problème est national, mais il est local aussi », analyse Raphaëlle Deconstanza. Elle veut pourtant garder confiance. « Je suis assez optimiste, mais je sais que la charge va être lourde », conclut-elle.