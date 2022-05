Rallye du Portugal : Loubet perd une place

Sept spéciales était encore au programme et tout commençait dans Vieira Do Mihno (21,57 km). Parti avec des gommes dures le pilote de la Ford finissait à la 11e place à 32''6 du Gallois Elfyn Evans (Toyota). Dans le tronçon chronométré suivant (Cabeceiras de Basto 22,03 kilomètres) les difficultés perduraient agrémentées d'une erreur de pilotage. Tout cela conjugué le faisait terminer en dixième position à 43'' de Kalle Rovanpera (Toyota). Dans la foulée

il fallait affronter les 37,2 kilomètres de la plus longue spéciale du rallye, Amarante, Pilouis Loubet limitait la casse en finissant 7e en 25'38''3, à 36 secondes d'Elfyn Evans.





A la mi- journée, Loubet était toujours pensionnaire de la 6e place du classement général provisoire à un plus de 3 minutes' du leader Elfyn Evans.

Au parc d'assistance, le Porto-Vecchiais chaussait des gommes plus tendres avant d'entamer la deuxième partie de la journée. Pour le retour dans Vieira Do Minho, grâce à une adhérence retrouvée, la Ford Puma se classait 8e à 11''8 du vainqueur Kalle Rovanpera (Toyota)

L'ES14, avec ce deuxième passage dans Cabeceiras De Basto, permettait

à Loubet de revenir dans le top 6 à 17'' de Rovanpera. Dans Amarante, l'avant-dernière spéciale du jour, la pluie faisait son apparition. Sans essuie-glaces, la Ford Puma perdait de précieuses secondes. Loubet finissait à la 9e place à 51''1 de la Hyundai de Thierry Neuville, mais surtout Graig Breen (Ford) qui se classait 4e lui passait devant au classement général.





Septième du classement provisoire avant la super spéciale de Porto (3,30 km) disputée en début de soirée, Pilouis Loubet aura, encore cinq ES demain pour tenter de reprendre sa sixième place au classement général.

Dénouement en tout début d'après-midi de ce dimanche après la Power Stage de Fafe.