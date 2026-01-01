Radon : une campagne pour mieux mesurer un risque invisible dans les logements corses

C’est un gaz radioactif naturel issu du sol, incolore et inodore. Particulièrement présent en Corse, le radon peut pénétrer à l’intérieur des bâtiments par les fissures, les sols ou les conduites. Or, Qualitair Corse rappelle qu’une « exposition prolongée à des concentrations élevées de radon augmente le risque de cancer du poumon, ce qui en fait un enjeu important de santé publique ».
Dans ce contexte et dans le cadre du projet PRIMAIR CORSICA, Qualitair Corse, soutenu par l’Ademe, lance pour la deuxième année consécutive une campagne de surveillance du radon à destination de la population corse. « Cette nouvelle campagne permet aux foyers volontaires de mesurer simplement le radon chez eux grâce à un dosimètre facile à installer », explique l’organisme en indiquant que des kits de mesure sont gratuitement mis à disposition des habitants afin d’évaluer la présence de ce gaz radioactif naturel dans leur logement.
Au-delà de la mesure individuelle, cette opération vise en outre à sensibiliser aux risques liés au radon et à améliorer la connaissance globale de sa présence sur le territoire. Les données collectées permettront ainsi également d’orienter les futures actions de prévention et d’information en Corse.
Pour s’inscrire et recevoir un kit de mesure gratuit, il suffit de se connecter sur https://survey-radon.qualitair.corsica ou d’envoyer un mail à radon@qualitair.corsica . Le dosimètre sera ensuite envoyé directement au domicile du participant, accompagné d’un guide d’installation. « Il devra être installé pendant une durée idéale de deux mois afin d’obtenir des résultats fiables et représentatifs », précise Qualitair Corse.
À l’issue des mesures, les participants se verront transmettre une évaluation détaillée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations pour réduire l’exposition, notamment par une meilleure ventilation du logement. « Mesurer le radon ne prend que quelques minutes et permet de mieux comprendre un risque souvent sous-estimé », appuie encore Qualitair Corse avant de conclure : « En participant à cette campagne, chacun contribue activement à une meilleure compréhension des risques liés au radon et à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en Corse ».
Dans ce contexte et dans le cadre du projet PRIMAIR CORSICA, Qualitair Corse, soutenu par l’Ademe, lance pour la deuxième année consécutive une campagne de surveillance du radon à destination de la population corse. « Cette nouvelle campagne permet aux foyers volontaires de mesurer simplement le radon chez eux grâce à un dosimètre facile à installer », explique l’organisme en indiquant que des kits de mesure sont gratuitement mis à disposition des habitants afin d’évaluer la présence de ce gaz radioactif naturel dans leur logement.
Au-delà de la mesure individuelle, cette opération vise en outre à sensibiliser aux risques liés au radon et à améliorer la connaissance globale de sa présence sur le territoire. Les données collectées permettront ainsi également d’orienter les futures actions de prévention et d’information en Corse.
Pour s’inscrire et recevoir un kit de mesure gratuit, il suffit de se connecter sur https://survey-radon.qualitair.corsica ou d’envoyer un mail à radon@qualitair.corsica . Le dosimètre sera ensuite envoyé directement au domicile du participant, accompagné d’un guide d’installation. « Il devra être installé pendant une durée idéale de deux mois afin d’obtenir des résultats fiables et représentatifs », précise Qualitair Corse.
À l’issue des mesures, les participants se verront transmettre une évaluation détaillée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations pour réduire l’exposition, notamment par une meilleure ventilation du logement. « Mesurer le radon ne prend que quelques minutes et permet de mieux comprendre un risque souvent sous-estimé », appuie encore Qualitair Corse avant de conclure : « En participant à cette campagne, chacun contribue activement à une meilleure compréhension des risques liés au radon et à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en Corse ».