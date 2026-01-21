Intempéries : circulation impactée sur la RT10

Malgré le passage du département en vigilance jaune « pluie-inondation », la situation reste suivie de près en Haute-Corse. Les secteurs du Fium’Orbu et du Cortenais demeurent sous surveillance, alors que d’importants cumuls de précipitations ont été enregistrés ces derniers jours. La préfecture indique que depuis samedi, les pluies ont atteint 100 à 140 mm sur la Plaine orientale, 150 à 200 mm sur les contreforts orientaux, et jusqu’à 250 à 380 mm localement sur les secteurs les plus arrosés de la chaîne centrale, entre le Fium’Orbu et le Renoso, notamment autour de Ghisoni.



L’ensemble des cours d’eau du département est toujours en crue actuellement, à l’exception du Bevincu et du Fium’Altu, qui ont atteint leur pic dans la matinée. Les pics de débit des autres cours d’eau « vont être atteints entre 12h00 et 14h00 », tandis que le Tavignanu fait l’objet d’une surveillance accrue.



La circulation routière est également impactée. Sur la RT10, entre Migliacciaru et Mignataja, sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu, la circulation s’effectue sur une seule voie en raison du débordement de l’Abbatescu sur la chaussée. Les autorités précisent que le groupement de gendarmerie départemental est mobilisé sur place afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic. Si aucune victime n’est à déplorer à ce stade, les chaussées et leurs abords restent fortement chargés en eau. Des chutes d’arbres et des éboulements ont été signalés, et les équipes d’intervention et de secours « demeurent mobilisées afin d’anticiper toute évolution de la situation et garantir la sécurité des personnes et des biens ».