À table - U castagnacciu (gâteau à la châtaigne)

Ingrédients (6 personnes)



500 g de farine de châtaigne corse

1 litre d’eau

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques noix ou pignons

Brocciu frais ou prisuttu pour l’accompagnement (selon tradition)





Préparation



Verser la farine de châtaigne dans un grand saladier.

Ajouter le sel, puis incorporer l’eau progressivement, en mélangeant énergiquement pour éviter les grumeaux.

La pâte doit être fluide mais épaisse, proche d’une pâte à crêpes lourde.

Ajouter l’huile d’olive, mélanger à nouveau.

Verser la préparation dans un moule légèrement huilé ou dans un plat en fonte.

Cuire au four à 180°C pendant 40 à 45 minutes, jusqu’à ce que la surface soit prise et légèrement craquelée.

Traditionnellement, la necciola était aussi cuite au feu de bois ou sous la cendre.

Laisser tiédir avant de servir.



Dégustation

Se mange tiède ou froide accompagnée de brocciu frais, parfois d’un filet de miel