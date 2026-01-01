CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Radon : une campagne pour mieux mesurer un risque invisible dans les logements corses 25/01/2026 Quels sont les projets lauréats du budget participatif 2025 à Bastia ? 25/01/2026 Le ministère de la Justice contraint de muter une surveillante pénitentiaire à Casabianda 25/01/2026

À table - U castagnacciu (gâteau à la châtaigne)


le Dimanche 25 Janvier 2026 à 10:00

U castagnacciu (gâteau à la châtaigne) : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - U castagnacciu (gâteau à la châtaigne)
Ingrédients (6 personnes)

500 g de farine de châtaigne corse
1 litre d’eau
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Quelques noix ou pignons
Brocciu frais ou prisuttu pour l’accompagnement (selon tradition)


Préparation

Verser la farine de châtaigne dans un grand saladier.
Ajouter le sel, puis incorporer l’eau progressivement, en mélangeant énergiquement pour éviter les grumeaux.
La pâte doit être fluide mais épaisse, proche d’une pâte à crêpes lourde.
Ajouter l’huile d’olive, mélanger à nouveau.
Verser la préparation dans un moule légèrement huilé ou dans un plat en fonte.
Cuire au four à 180°C pendant 40 à 45 minutes, jusqu’à ce que la surface soit prise et légèrement craquelée.
Traditionnellement, la necciola était aussi cuite au feu de bois ou sous la cendre.
Laisser tiédir avant de servir.

Dégustation
Se mange tiède ou froide accompagnée de brocciu frais, parfois d’un filet de miel




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos