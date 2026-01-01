ActInSpace, le concours mondial des technologies spatiales, revient à Ajaccio

Après un premier succès en Corse il y a trois ans, le concours ActInSpace, dédié aux technologies spatiales, revient à Ajaccio les 30 et 31 janvier. Pendant deux jours, plus d’une trentaine d’entrepreneurs, salariés, étudiants ou encore passionnés seront réunis dans les locaux d’Inizià avec un objectif commun : « faire émerger des projets d’entreprises innovantes qui, à partir des technologies développées par les agences spatiales, répondront aux enjeux de demain ». Organisé par le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Agence spatiale européenne (ESA), ActInSpace est un hackathon international qui se tient en simultané dans 40 pays et près de 80 villes à travers le monde.





Les équipes, constituées de deux à cinq personnes, disposeront de 24 heures non-stop pour imaginer un projet d’entreprise à partir de technologies spatiales existantes. Encadrés par des experts, dont un coach dépêché par le CNES et « des experts spécialisés en technologie spatiale qui seront présents via une plateforme en ligne », les participants devront développer leur idée et préparer le pitch de leur entreprise. À l’issue du marathon créatif, chaque équipe présentera son projet devant un jury. « L’équipe vainqueure s’envolera pour la finale nationale à Bordeaux, en espérant décrocher son ticket pour la finale internationale », explique Paola Leonzi, chargée de communication chez Inizià.





Cette année, les organisateurs introduisent pour la première fois une contrainte d’écoconception, invitant les équipes à mélanger performance technologique et impact environnemental. « Il faut aussi être capable de mesurer l’équilibre entre l’impact et la performance. L’idée, ce n'est pas juste de dire qu’on va créer quelque chose pour créer quelque chose : il faut qu'on crée quelque chose qui ait du sens. Et nous, à l'incubateur, c'est notre rôle de faire émerger des entreprises innovantes et sensibiliser à l'entrepreneuriat innovant, ça fait vraiment partie de nos missions principales. »





Des technologies spatiales pour faire émerger des projets





À travers cet événement, les organisateurs souhaitent rappeler que les technologies spatiales ne se limitent pas aux fusées ou aux satellites, mais peuvent aussi trouver des applications très concrètes dans la vie quotidienne. « Les technologies spatiales peuvent nous permettre d’améliorer le quotidien sur Terre, mais ça marche aussi dans l’autre sens », souligne Paola Leonzi. « Par exemple, le stylo bic a été inventé pour aller dans l’espace parce qu’à l’époque, les mines des crayons à papier pouvaient être dangereuses si elles se cassaient dans l’espace. C'est ça qui est génial avec les technologies spatiales, c'est que c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. On peut aussi créer son entreprise à partir d'applications spatiales mais pour une entreprise sur Terre. »





L’objectif du hackathon est aussi de « détecter des projets à forte valeur ajoutée ». « L’ESA et le CNES, avec l’ensemble de leurs partenaires, font aussi ça pour soutenir la création d'entreprises et soutenir les projets dans leur développement. » Et pour Inizià, la Corse dispose aujourd’hui des compétences nécessaires pour faire émerger des projets. « Les jeunes, et les moins jeunes parce que le concours est ouvert dès 18 ans, ont des idées, et l'insularité liée à la Corse permet d'avoir une vision assez différente qui peut ouvrir des champs et des perspectives différentes de ce qu'on va retrouver dans d'autres régions. »





Pour l’incubateur, « c'est très important de sensibiliser et de montrer que la Corse peut être compétitive et qu’elle peut avoir de bonnes idées dans des secteurs d'activité qui sont particulièrement prestigieux même s’ils paraissent un peu intouchables ». « Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut aller dans tous les secteurs d'activité et qu'on peut être bon dans ceux-ci », conclut Paola Leonzi, qui précise que des places sont encore disponibles pour participer à la sixième édition d’ActInSpace.





