Corte - Près d’une centaine de sapeurs-pompiers volontaires incorporés en Haute-Corse

Ce samedi 24 janvier, le centre de secours de Corte a accueilli la traditionnelle cérémonie des vœux du Service d’incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse. L’événement a également été marqué par la cérémonie d’incorporation des sapeurs-pompiers volontaires du département.
Au total, près d’une centaine de volontaires ont officiellement rejoint les différents centres de secours de la Haute-Corse. Ils ont signé leur contrat d’engagement ainsi que la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
Pour intégrer le volontariat, « il faut avant tout avoir un esprit citoyen, la volonté d’aider les autres et de la disponibilité », a rappelé Pierre Pieri, directeur du SIS de la Haute-Corse. Les candidats doivent ensuite s’inscrire et réussir une sélection rigoureuse avant de suivre une formation spécifique, portant notamment sur le secours à personne, la lutte contre les incendies et les interventions diverses, comme les catastrophes naturelles. À l’issue de cette formation, les volontaires intègrent le centre de secours de leur choix.
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires accomplissent les mêmes missions. La différence tient à leur statut : les professionnels sont des fonctionnaires territoriaux recrutés par concours, tandis que les volontaires exercent parallèlement une activité professionnelle. « C’est pour cette raison que nous passons des conventions avec les employeurs afin qu’ils puissent libérer du temps pour les volontaires », a précisé le directeur du SIS.
Les sapeurs-pompiers volontaires participent à l’ensemble des missions de sécurité civile : prévention, prévision, formation et opérations de secours, en toutes circonstances, pour la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement.
Les employeurs signataires de conventions avec le SIS se voient remettre un label valorisant leur engagement citoyen. En Haute-Corse, 31 labels ont été attribués, dont trois nouveaux cette année : ENGIE Corse, la Distillerie Mattei et l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse.
Après l’allocution du président Vanni, les nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont reçu l’écusson d’épaule du SIS ainsi que leur casque, officialisant leur intégration au corps départemental. La cérémonie s’est conclue par un hommage aux morts.
