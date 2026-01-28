Corte - Près d’une centaine de sapeurs-pompiers volontaires incorporés en Haute-Corse

Les sapeurs-pompiers volontaires participent à l’ensemble des missions de sécurité civile : prévention, prévision, formation et opérations de secours, en toutes circonstances, pour la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement.

Les employeurs signataires de conventions avec le SIS se voient remettre un label valorisant leur engagement citoyen. En Haute-Corse, 31 labels ont été attribués, dont trois nouveaux cette année : ENGIE Corse, la Distillerie Mattei et l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse.

Après l’allocution du président Vanni, les nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont reçu l’écusson d’épaule du SIS ainsi que leur casque, officialisant leur intégration au corps départemental. La cérémonie s’est conclue par un hommage aux morts.