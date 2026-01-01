U tempu in Corsica
Le ciel est chargé tout au long de la journée, amenant des averses orageuses, la limite pluie-neige se situe vers 900 à 1 000 m. Les conditions s'améliorent un peu l'après-midi, le risque orageux s'estompe. Les températures maximales se situent entre 8 et 11 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo