Le ministère de la Justice contraint de muter une surveillante pénitentiaire à Casabianda

En revanche, il annule le refus implicite de mutation opposé par le ministère de la Justice.



Le tribunal considère que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressée (handicap reconnu, enfant handicapé, conjoint également handicapé).



Le ministère est enjoint de muter Mme Escamilla à Casabianda dans un délai de deux mois, y compris en surnombre.



​L’État est condamné à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice

Le tribunal administratif de Bastia rejette les demandes de “mise à disposition” de Mme Christelle Escamilla vers le centre de détention de Casabianda : cette procédure est juridiquement impossible entre deux services de la même administration.