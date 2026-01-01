A màghjina - U celu nantu à u mare di Ferringule
À Ferringule, le ciel se reflète sur le sable humide et la surface calme de la mer. Les nuages et la lumière du soir se doublent dans l’eau, mêlant le bleu du ciel et l’or du jour qui s’achève.
