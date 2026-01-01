CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Le ministère de la Justice contraint de muter une surveillante pénitentiaire à Casabianda 25/01/2026 À table -  U castagnacciu (gâteau à la châtaigne) 25/01/2026 Un restaurateur porto-vecchiais crée l’engouement sur les réseaux sociaux  25/01/2026

A màghjina - U celu nantu à u mare di Ferringule


le Dimanche 25 Janvier 2026 à 07:47

À Ferringule, le ciel se reflète sur le sable humide et la surface calme de la mer. Les nuages et la lumière du soir se doublent dans l’eau, mêlant le bleu du ciel et l’or du jour qui s’achève.
Si, commeHervé Tusoli , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos