10e édition des Nuits de la lecture à Ajaccio : Racines de ciel propose une soirée inédite au Palais Fesch entre lectures et performance artistique

Dans le cadre de la 10e édition des Nuits de la lecture, événement organisé par le Centre National du Livre, Racines de ciel propose une soirée inédite ce vendredi 23 janvier dès 19h dans la Grande Galerie du Palais Fesch-Musée des beaux-arts d'Ajaccio.



Roxane Capaccini, lauréate du concours national "Si on lisait à voix haute" organisée par La Grande Librairie, ouvrira cette soirée avec une lecture d'un texte d'Isabelle Miller, extrait de son livre "Les inachevées, Le goût de l'imparfait".

Puis place à une performance artistique baptisée "Quelque part dans l'inachevé" mêlant littérature, cinéma et photographie, créée pour le Palais Fesch. Cette interprétation artistique, animée par Michel Peretti, est née de la rencontre entre deux créateurs pluridisciplinaires aux parcours marqués par l'émigration, Ornela Vorpsi romancière et plasticienne (Prix Grinzane Cavour et Viareggio) et Rahimi romancier et réalisateur (Prix Goncourt 2008).



Au niveau national, 8500 projets sont organisés autour de la Nuit de la lecture et cet événement ajaccien figure parmi les 10 projets que le CNL va mettre en avant.

"Cette performance dépassera la simple lecture. Michel Peretti animera une conversation entre les deux artistes, rythmée par de nombreuses projections qui vont raconter leurs oeuvres. Il sera question de sujets complexes comme la guerre en lien avec le parcours de vie de ces deux personnalités ", indiquent les organisteurs.



La librairie la Marge proposera à la suite des lectures un temps de rencontre avec les auteurs durant lequel les visiteurs pourront échanger avec eux et se faire dédicacer leurs livres.



La veille, jeudi 22 janvier à 18h, un autre moment lecture sera proposé à la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Les participants aux ateliers d'écriture d'Isabelle Miller et de David Ducreux liront leurs textes. Cette soirée sera ponctuée de temps musicaux. Mychèle Leca, conceptrice et directrice de Racines de ciel, rendra hommage à l'écrivaine, scénariste et journaliste Anne-Xavier Albertini avec une lecture de ses poèmes.

Inscriptions : 04 95 53 40 40.

Pour la soirée de vendredi, entrée libre.