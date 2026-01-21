CorseNetInfos
21/01/2026

Ajaccio : Nuit de la Lecture à la médiathèque des Cannes
Fort du succès des éditions précédentes, la médiathèque des Cannes à Ajaccio organise la Nuit de la lecture, ce samedi 24 janvier.
 
À travers cet évènement national qui ambitionne de rendre la lecture accessible à tous les publics, la médiathèque s’intéressera cette année à la littérature autour de la thématique nationale : « Villes et campagnes ».
    
Chaque personne intéressée est invitée à venir en famille dans la médiathèque pour écouter et partager un moment de lecture et de convivialité.  
 
Au programme : 
 
10h30 -11h30 : Fable de la fontaine rat des villes, rat des champs (De 6 ans à 10 ans)
Viens réaliser ton rat en t’inspirant de la fable de la fontaine
 
15h00-16h00 : Lecture de textes d’antan sur la Corse avec Marie Hélène Ferracci de l’association « Lire et faire lire » et Marie Hélène Charrie-Castelli à la mandoline
 
16h00-18h00 : Projections de documentaires sur la vie de et au village et « l’esprit village » conservé dans les quartiers à Ajaccio avec le concours de la plateforme Allindi et en présence du réalisateur Jean Louis Tognetti
 
« Saisons Corses »
Année de production : 2022 - 52 mn 51 s - Documentaire
Réalisateur : Christian Lajoumard
Producteurs : Acrobates Films, vià TelePaese
Auteur : Christian Lajoumard
 
« Les Salines, Le Petit Prince Et Ma Mère »
Année de production : 2020 - 52 mn - Documentaire - 
Réalisateur : Jean-Louis Tognetti
Producteurs : Allindi, vià TelePaese, France 3 Corse Via Stella
Auteur : Jean-Louis Tognetti
 
A partir de 18h00 : Soirée jeux Mazzeru (adaptation des éditions Albiana du jeu « Loup Garou » à la mode corse)


 
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

