La bibliothèque d’ulmetu vous accueille le samedi 24 janvier à partir de 18 heures pour les 10emes Nuits de la Lcture sur le thème " Villes et Campagnes"

En 2e partie les enfants du village animeront une lecture théâtralisée.

Ensuite Charles Versini, l’auteur de « La maison du village » presentera son livre qui sera suivi d’une discussion sur ce thème cher à tous.

Un entr’acte grignotage sous forme d’apéro participatif (vous pouvez amener une de vos spécialités culinaires L’association « culture&patrimoine in Ulmetu offrira la galette des rois.

Pour la dernière partie de la soirée, nous voud proposerons de lire un texte court que vous aurez écrit pour l’occasion ou de choisir un texte parmi les trésors de notre littérature et de le partager avec le public présent.