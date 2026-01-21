CorseNetInfos
Coti Chjavari : fermeture de la route départementale 655  20/01/2026

Coti Chjavari : fermeture de la route départementale 655
En raison de travaux d’enfouissement du réseau électrique et de mise en service d’un poste de transformation électrique Haute Tension/Basse Tension, l’ex-route départementale n°655 sera fermée à la circulation de tous les véhicules le 27 janvier 2026, de 13h30 à 16 heures.
En cas de nécessité, la route pourra être rouverte à la circulation pour permettre le passage des véhicules de secours et des forces de l’ordre.
La Collectivité de Corse met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée et remercie par avance les usagers de leur compréhension.

