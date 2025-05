« Raconti » : la mémoire des villages corses se poursuit avec un sixième volume

La collection « Raconti – in paesi », lancée en 2021, poursuit son œuvre de transmission avec un sixième volume publié en ce mois de mai. À l’origine de ce projet éditorial : un collectif d’auteurs composé d’Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi et Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi. Leur objectif : recueillir, préserver et valoriser les récits populaires issus de la tradition orale corse.



Dans ce nouveau recueil de 283 pages, plus de 70 auteurs livrent des fragments de mémoire – proverbes, fabulettes, poèmes, récits de village – récoltés dans une centaine de communes, d’Ajaccio à Ville-di-Pietrabugno, en passant par Bucugnà, Carbuccia, Livia, Moltifau ou encore Rusiu.



Dès la préface, Henri Medori donne le ton : « On entend souvent dire en fin de semaine : Je monte au village… Ce village qui, parfois, semble être abandonné mais qui peut accueillir à l’occasion d’une fête ou d’un deuil un grand nombre de personnes qui ont toutes un lien direct avec la localité. C’est le côté magique des pierres nues qui attendent et reçoivent avec bonheur leurs héritiers imprescriptibles. »



Dans ce nouveau tome, le lecteur croise une Impératrice à Ajaccio, César et Mammò à Brandu, un curé égaré à Sisco ou encore un blessé de la Grande Guerre à Veru. Les traditions y sont abondamment évoquées : u carnavà de Moltifao, la fête scolaire de Luri, les célébrations patronales d’Ortiporiu, entre autres. La dimension religieuse n’est pas oubliée, à travers les récits consacrés à San Parteo de Pioggiula ou Saint Martin de Patrimonio.



La poésie y occupe également une place de choix, avec des textes collectés notamment à Albitreccia, Rusiu ou Santa Maria di Lota. Autant de voix et de souvenirs qui dessinent, ensemble, le portrait sensible d’une Corse intérieure. « Ce numéro de Raconti nous donne à vivre un sentiment étrange : celui du retour chez soi. Cette collecte de textes nous invite au voyage intérieur du retour, labyrinthe de mémoire », écrit Lucia Santucci dans la quatrième de couverture. Et de conclure : « Ces derniers récits deviennent les pierres précieuses de la littérature populaire. C’est un héritage lumineux et dense à la fois. Nous devons le partager, le transmettre, pour nous relier sans cesse au grand récit de l’universel. »