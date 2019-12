REVUE DU WEB - Vol annulé sur Bastia à cause du vent : Un "mystérieux" trio corse met l'ambiance à Orly

Mari Bettina Colonna le Samedi 14 Décembre 2019 à 22:18

La vidéo de ce trio de musiciens, qui a mis l'ambiance ce vendredi 13 décembre à l'embarquement de l'aéroport de Paris-Orly, a fait le tour du web.

En attendant son vol en direction de Bastia, retardé à cause de la tempête de vent, un jeune homme a pris sa guitare et a commencé à jouer "Loosing my religion" du groupe R.E.M.

Le passager c'était Jean-Charles Azaveri, qui était à Paris avec le percussionniste Pilou Barque et le violoniste Raphael Pierre, professeur du conservatoire de musique Henri Tomasi de Bastia pour une série de concerts.



Le trio, assis par terre, a fait sensation et réjoui tous les passagers présents. Une vidéo a été tournée par une employée de l'aérogare qui l'a ensuite postée sur les réseaux sociaux de l'aéroport : depuis elle fait le le buzz sur la toile.

