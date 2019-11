RCF Corsica organise une campagne de dons

RCF Corsica proposera , à cette occasion, une programmation spéciale avec notamment un loto et la diffusion du concert solidaire d’octobre dernier, en soutien à la radio.



Cette année, c’est un radio don particulier puisqu’enfin RCF Corsica passe au numérique. Les travaux débuteront en décembre et à partir de janvier, la radio offrira donc une meilleure qualité de diffusion avec un équipement moderne. Un investissement important qui avoisine les 50 000 euros, rendu possible grâce au soutien de nos auditeurs.





Les principaux temps forts de cette mobilisation ?

Une émission spéciale en direct mercredi de 11 à 12 heures

La diffusion le samedi 23 novembre à 18 h15 du concert solidaire d’octobre dernier à l’Espace

diamant avec Paul Mancini, Battista Acquaviva, Alte Voce, Jean Jacques Gristi, Antoine Parodin et la troupe l’Estudiantina.

Un grand loto le dimanche 24 novembre à partir de 14 heures à la cafeteria de l’IME des Salines avec à gagner des billets d’avion, de bateaux, un séjour à Nice, 500 euros à valoir sur un pèlerinage diocésain, des bijoux, un maillot dédicacé de l’AC Ajaccio…