RCF Corsica : la radio chrétienne a lancé sa campagne d'appel aux dons

Depuis le début de l'année, après son passage au numérique, l’équipe de la radio chrétienne associative RCF Corsica s’est attelée à étoffer sa grille des programmes avec ce double objectif : offrir toujours plus de proximité aux auditeurs et leur permettre de vivre leur Foi malgré la crise sanitaire. $De nouvelles émissions ont vu le jour : généralistes comme « Plages d’encre », « Une note de joie », « Stonda nustrale » ou encore « Da leghje e da scopre », et religieuses avec « Preghemu inseme », une émission hebdomadaire de prière, ainsi que tous les dimanches à 10h la diffusion de la messe en direct.Des nouveautés qui s’ajoutent aux classiques avec l’histoire, la musique, la littérature, la gastronomie, l’information corse avec quatre journaux quotidiens en direct, et puis bien sûr ce qui est un peu le leitmotiv de la radio : donner la parole à ceux qui font avancer la Corse, avec des rendez-vous consacrés aux associations et aux acteurs engagés.Cette année la crise sanitaire a empêché l’équipe de la radio chrétienne d’organiser son loto annuel et son concert solidaire. Tout cela va impacter les prévisions budgétaires de cette fin d’année. Mais malgré le contexte difficile, RCF Corsica ne baisse pas les bras et lance son appel aux dons qui serviront à financer le matériel technique et les frais de fonctionnement de la radio.Soit par téléphone en spécifiant bien RCF Corsica au : 0810 333 77Soit en ligne sur www.rcf.fr Soit par courrier : RCF Corsica EVECHE CS 30306 20181 Ajaccio cedex 01.