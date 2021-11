Querciolo : beau succès pour le rallye équestre d’Equitable-Corse

Depuis 2009, cette association présidée par Claire Buffignani se bat pour la sauvegarde et la protection des équidés en Corse. Chaque année, Equitable-Corse prend à sa charge, en moyenne, une dizaine d'animaux. Pour promouvoir et soutenir son action, elle organise des compétitions équestres officielles et autres animations équestres. Ce dimanche Equitable avait organisé, en partenariat avec l’Ecurie Cavalli di Sognu et Paese di Cavalucciu, à Sorbo-Ocagnano, un sympathique rallye. Ce rallye consistait en trois boucles balisées : 4 kilomètres, 8 kilomètres ou 14 kilomètres à couvrir à pied, à cheval, en attelage ou à vélo. Tout au long de chaque parcours les concurrents ont dû relever des défis ludiques. Des jeux ont aussi été proposés sur le site de l’Ecurie Cavalli di Sognu. Une belle après-midi ! Tous les bénéfices de cette journée familiale vont permettre à Equitable-Corse de poursuivre son action de sauvetage des équidés à travers toute l’Île.