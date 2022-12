Quels vins pour les fêtes ? Les suggestions du Maître-Sommelier Raphaël Pierre-Bianchetti

« En cette période de fêtes de fin d’année, tout est permis ! C’est le bon moment pour se faire plaisir ou pour surprendre vos convives, peut-être en optant pour un nectar hors du commun ? Un flacon rare ? Une étiquette prestigieuse ? Bref, un grand vin, celui qui suscitera une émotion à la hauteur de l’instant !



A quoi se fier ? D’abord et avant tout au goût des amateurs, à leurs préférences, bien évidemment, au choix des mets qui orneront la table. Et si, cette année, on se fiait à l’humeur ?



Les nostalgiques qui ont besoin de réconfort et de présence : des vins chaleureux, riches voire évolués.

En entrée, un grand blanc de Bourgogne : un Montrachet ou un Vermentinu légèrement évolué

A suivre, Un Chinon ou un Vin de l’AOP Corse issu d’un assemblage Nielluccio, Syrah, Grenache…

Enfin, un vieux Muscat du Cap Corse, infiniment long et doux ou un vin jaune du Jura.



Les amoureux remplis de bonheur et de rêves : des vins aériens, aromatiques, fleuris, intenses et marqués par leur fraicheur.

En entrée, Un Sancerre ou un jeune Vermentinu de l’AOP Patrimonio

A suivre, Un Gamay de Saint-Amour ou un Sciaccarellu finement élevé en fut de l’AOP Ajaccio

Enfin, un délicieux Gewurztraminer Alsacien vendanges tardives.



Les festifs insouciants, libérés et joyeux : des vins effervescents, des eaux de vie et des cocktails colorés.

En entrée, un Champagne blanc de blanc ou un Cocktail citron-gingembre et immortelle

A suivre, un Champagne millésimé ou un rouge percutant IGP Ile de Beauté à base du cépage Carcaghjolu Neru

Enfin, un cidre brut ou un Calvados



Les curieux , toujours en quête de nouveauté et de sensations nouvelles : des vins hors des sentiers battus, des cépages rares, des « micro-cuvées ».

En entrée, un Vouvray pétillant ou un Vermentinu effervescent

A suivre, Une Mondeuse de Savoie ou un Minustellu de Corse.

Enfin, une mistelle tel qu’un Floc de Gascogne ou un Rappu à base du cépage Aleaticu.





Les Généreux , gourmands, épicuriens et altruistes : des vins puissants, expressifs, invitants et persistants. Privilégier un grand contenant comme le Magnum !

En entrée, un Châteauneuf du Pape Blanc, opulent et riche,

A suivre, Gevrey Chambertin ou un Pomerol, souple, velouté mais intense,

Enfin, un vin de dessert, un Sauternes, liquoreux et persistant.



Au-delà de l’humeur, les accords de couleurs sont aussi des critères souvent révélateurs de mariages réussit. La teinte d’un plat révèle parfois la robe du vin dans une harmonie tout aussi esthétique que gastronomique.



Bonne dégustation et Joyeuses fêtes à tous ! »