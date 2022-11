Quels problèmes poserait le vieillissement de la population corse dans les années à venir ?

L'importance du phénomène de vieillissement sur l'île pourrait se décupler. Ce ne sont pas des prévisions mais bien une projection de population qu'a réalisé l'INSEE au travers d'une étude pour voir vers quoi tend la Corse, dans l'hypothèse où les récentes évolutions démographiques se poursuivaient pour les cinquante prochaines années. Le rapport, co-écrit par deux statisticiens, fait état d'une population aux âges de plus en plus élevés, passant de 110 à 240 seniors (65 ans et plus) pour 100 jeunes (moins de 20 ans) entre 2018 et 2070."Maintenir un équilibre entre les différentes tranches d'âge est une problématique qui concerne toutes les populations du monde, tempère Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse. On a des populations très jeunes où la natalité est explosive et d'autres très mures. Sur le plan strictement démographique, cette tendance au vieillissement pose la question du renouvellement des générations puisque plus une population est âgée, plus le taux de natalité tend à baisser."C'est effectivement ce que projette l'INSEE, expliquant que l'on passerait de 2800 naissances en 2018 à 2200 dans cinquante ans. Et parmi les impacts forts de cette chute, l'économie française et insulaire - déjà en difficultés - en ferait obligatoirement les frais. "Aujourd'hui, la démographie est soutenue avec toute une armature : les aides aux familles, les impôts dégressifs, les aides de rentrée scolaire, détaille le docteur en sciences économiques. On pourrait imaginer d'autres aides plus directes mais ça poserait là un autre problème : celui de l'équilibre budgétaire, car la France est en déséquilibre majeur dans ses finances publiques. Les moyens sont très limités, pour ne pas dire inexistants."