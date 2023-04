"Quelques mots pour la vie", Pascal Pozzo di Borgo publie son premier livre de poésie

« Cet ouvrage est un recueil de poèmes où se mêlent à la fois légèreté et gravité » souligne Pascal Pozzo Di Borgo. Ses textes, bien qu'ils puissent parfois baigner dans la nostalgie ou la mélancolie, sont toujours teintés de belles couleurs de la vie. Il y est souvent fait l'éloge des bonheurs et des plaisirs simples qui devraient suffire à rendre tout individu heureux.



« J’ai toujours aimé lire et à la base, j’étais plutôt sur l’écriture d’un roman. Mais comme j’écris des poèmes depuis longtemps et que j’en publie certains sur Internet, beaucoup de personnes m’ont encouragé à les publier. J’étais un peu sceptique mais l’éditeur parisien a accepté. Il souhaitait 40 poèmes, il en a publié 62. Des poèmes anciens comme des tout récents ».

Pour les amateurs de poésie bastiais, Pascal n’est pas un inconnu puisqu’il participe au Cercle de lecture de la bibliothèque centrale. Son inspiration ?



`« Je n’ai pas vraiment de thèmes particuliers. Mais la nature prend une part importante dans mes créations. J’aime décrire les bonheurs simples mais on trouve aussi des textes tragiques car hélas cela fait partie de la vie ».

Pascal Pozzo di Borgo a aussi créé en 2021 un échange poétique international. « J’ai voulu à ma manière célébrer la journée mondiale de la poésie. Comme via les réseaux sociaux et internet j’étais en contact avec des poétes d’autres pays cela s’est fait naturellement. En 2022 le thème était la paix, par rapport aux évènements d’Ukraine. Pour cette version 2023, on a publié autour du coquelicot, symbole anti pesticide ». Les fleurs, Pascal les aime et la couverture de son 1er recueil en comporte une sur fond de ciel tout bleu.



Les projets ?

« J’ai bien sûr ce roman que j’ai un peu de mal à écrire, un roman sur la vie quotidienne de quelqu’un avec toutes les péripéties que cela peut induire. Je m’adonne aussi à l’écriture de Haïku, des petits poèmes qui ne contiennent pas plus de 17 syllabes, car j’aime beaucoup la culture japonaise qui voit la grandeur dans ce qui est petit ».