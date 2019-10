Quatre bonnes raisons d'aller au Salon du chocolat de Bastia

1 . Une entrée à 2,5 € pour tous les goûts







Les 136 exposants présents sont là pour vous faire vivre un voyage chocolaté inoubliable. Au Salon du chocolat, vous trouverez toutes sortes de chocolat, avec des noisettes, au lait, noir, pour diabétique, mais l’étendue du salon est vaste, on y trouve également des pâtes à tartiner, des pâtisseries, des confiseries, des bonbons, des nougats, des fruits secs mais également des animations pour toutes les âges.







2 . Assister aux démonstrations de grands pâtissiers







Si le chocolat reste avant tout un plaisir pour les papilles, il est également possible de l'apprécier en admirant les savoir-faire qui l'entourent. Le Salon du chocolat et des délices de Corse a en effet été retenu pour accueillir, pour la 1ère fois en Corse, un évènement exceptionnel à visibilité mondiale : la sélection de l'équipe de France de la pâtisserie, glacerie et chocolaterie pour la prochaine coupe du Monde de la spécialité qui se disputera en 2201. Pendant tout le weekend vous pourrez assister aux épreuves…







3. Dévorer des yeux les Shows Chocolatés





Le chocolat, c'est aussi une affaire de haute-couture. L3 fois par jour, vous pourrez apprécier un tout nouveau show de robes chocolatées absolument exceptionnelles façonnées par nos maîtres chocolatiers.



Ce nouveau spectacle scénographié a été imaginé par Sandy events en collaboration avec nos maîtres chocolatiers présents sur le salon du chocolat : Stéphane Roux (l'Art Chocolatier), Mickaël AZOUZ(Champion du monde de patisserie)







4. L’occasion de participer à des animation et un concert unique : The Voice by Corsica Tour







Conférences, Ateliers cuisine spécial enfants, Espace Enfant de 1200 metres, ouverture prolongée jusqu’à 22 heures. L’organisation du salon profite de l’évènement pour mettre en valeur les talents musicaux. Ce samedi à 21 heures un concert unique avec Clement, Casanova et Petru Bracci.