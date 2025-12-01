Quatre ans de prison requis contre Jean-François Federici, soupçonné d'avoir mis en coupe réglée le cercle Cadet

La rédaction avec l'AFP le Jeudi 6 Novembre 2025 à 20:10

Le parquet du tribunal correctionnel de Paris a requis jeudi quatre ans d'emprisonnement contre Jean-François Federici, soupçonné d'avoir mis en coupe réglée le cercle Cadet, salle de jeux parisienne.